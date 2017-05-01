عاجل..إستنفار أمني وانتشار أكثر من 50 ألف شرطي بفرنسا..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
انطلقت الانتخابات الر ئاسية الفرنسية اليوم الأحد، بين ماري لوبين وإمانيول ماركون، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 50 ألف شرطي لتأمين الانتخابات.
وحسب مجموعة من الوكالات الإخبارية فإن هذا الانتشار الأمني، جاء خوفا من وقوع هجمهات إرهابية مثل ما وقع في باريس ونيس وغيرها في السنوات القليلة الماضية والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد على 230 شخصا في العامين ونصف العام الماضيين.
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