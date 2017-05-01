هام للمغاربة..تساقطات رعدية وطقس حار يصل إلى38 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح مع احتمال تكون ضباب محلي، مع تكون خلايا رعدية ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو بعض الزخات

"شوف تيفي"



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، تشكل سحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل خلال الصباح مع احتمال تكون ضباب محلي، مع تكون خلايا رعدية ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو بعض الزخات شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتكون سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء قليلة السحب ومشمسة بباقي أرجاء المملكة.

أما الرياح فستهب معتدلة جنوبية-غربية بالجنوب الشرقي مع هبوب رياح رملية وضعيفة إلى معتدلة من الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وسوس وبالقرب من السواحل، وستصل إلى 18 و24 درجة بالجنوب وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح بين 21 و25 درجة بمرتفعات الأطلس والساحل المتوسطي، وما بين 25 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 29 و34 درجة باللوكوس والغرب وسايس والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وستكون ما بين 33 و38 درجة بسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.



