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زيدان : أمامنا ثلاثة نهائيات للفوز بالدوري الاسباني

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 08:36 زيدان : أمامنا ثلاثة نهائيات للفوز بالدوري الاسباني | سبور
زيدان : أمامنا ثلاثة نهائيات للفوز بالدوري الاسباني
قال زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، إن الفوز على غرناطة بأربعة أهداف دون رد جاء بعد عمل كبير دام لأزيد من 9 أشهر مؤكدا أن الفريق الملكي تنتظره ثلاث نهائيات للفوز بالدوري الاسباني
شوف سبور 
قال زين الدين زيدان،  مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، إن الفوز على غرناطة بأربعة أهداف دون رد جاء بعد عمل كبير دام لأزيد من 9 أشهر مؤكدا أن الفريق الملكي تنتظره ثلاث نهائيات للفوز بالدوري الاسباني
وعبر زيدان عن فرحته للمستوى الذي قدمه البدلاء  وتابع قائلا :" كانت مباراة للاستمرار في المقدمة والآن تنتظرنا 3 نهائيات"
 
وبخصوص مباراة إياب نصف نهائي عصبة أبطال أوروبا ضد الأتلتيكو  يرى مدرب الريال أن الجميع في حالة بدنية جيدة  لكن في بعض الفترات يصل اللاعبون إلى نقطة الموت لابد من إراحتهم لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.
 
 

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