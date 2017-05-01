 هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا | بووز

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي | بووز

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب | بووز

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار

جمعية أطاك تباشرأنشطتها بالمغرب | بووز

جمعية أطاك تباشرأنشطتها بالمغرب

حضيو راسكم.. شوفو أشنو لقاو قبل رمضان في حي بنكيران | مجتمع

حضيو راسكم.. شوفو أشنو لقاو قبل رمضان في حي بنكيران

مؤثر .. قاصر غرق في بحر عين الدياب وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مؤثر .. قاصر غرق في بحر عين الدياب وهذه هي التفاصيل الصادمة

بعد قبولها بحدود 67.. حماس تنتخب عدو إسرائيل رئيسا لها | دولي

بعد قبولها بحدود 67.. حماس تنتخب عدو إسرائيل رئيسا لها

شوفو قلة الأدب.. مغربية تنتقد وجود سوريين على أراض الجنرالات وصحفي جزائري يعلق عليها بتعليق سافل | مجتمع

شوفو قلة الأدب.. مغربية تنتقد وجود سوريين على أراض الجنرالات وصحفي جزائري يعلق عليها بتعليق سافل

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 03:52 هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش من طرف أحد مستعملي الطريق، والذي ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش من طرف أحد مستعملي الطريق، والذي ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية وهو يعرقل حركة السير والجولان، بدعوى امتناع شرطي المرور عن استخلاص القيمة المالية للمخالفة المرورية التي ارتكبها.

وحرصا على تنوير الرأي العام الوطني، وتصويبا للمزاعم التي أوردها مصور الشريط، أوضح المصدر ذاته أن دورية المرور العاملة بشارع محمد الخامس بمدينة بني بوعياش أوقفت سائق السيارة المذكورة لارتكابه مخالفة عدم وضع حزام السلامة، وتم تخييره بين الأداء الفوري للقيمة المالية للغرامة الإجمالية الجزافية، وبين تحرير محضر مخالفة مقرون بالسحب المؤقت على أساس الأداء داخل الأجل القانوني بمقر القباضة أو بصندوق كتابة الضبط، وقد اختار المخالف هذا الاختيار الأخير بدعوى عدم توفره على مقابل الغرامة

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تحرير المحضر القانوني وتمكين المخالف من الوصل، عبر مجددا عن رغبته في الأداء الفوري وهي مسألة غير متاحة بعدما تم توثيق المحضر، وهو ما دفع بالمخالف إلى عرقلة السير لوقت وجيز قبل أن يتدخل رئيس مفوضية الشرطة ليتم تحرير حركة السير واتخاذ ما يلزم قانونا لاستخلاص قيمة الغرامة.

وخلافا لما ظهر في الشريط من اتهامات وادعاءات، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد بأن تدخل عناصرها في هذه النازلة كان سليما من الناحية القانونية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

توضيح أمن فيديو مخالفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤثر .. قاصر غرق في بحر عين الدياب وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مؤثر .. قاصر غرق في بحر عين الدياب وهذه هي التفاصيل الصادمة

خطير.. نائب رئيس جمعية بتازة يتعرض للضرب والتعنيف من طرف موظف إداري وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. نائب رئيس جمعية بتازة يتعرض للضرب والتعنيف من طرف موظف إداري وها علاش

بالصور..حادثة التبوريدة تثير الرعب في الجمهور بالدار البيضاء وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة ''التبوريدة'' تثير الرعب في الجمهور بالدار البيضاء وها أشنو وقع

بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير | حوادث و حقوق

بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي | خارج البلاطو

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب | خارج البلاطو

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب

جمعية أطاك تباشرأنشطتها بالمغرب | خارج البلاطو

جمعية أطاك تباشرأنشطتها بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

هذه حقيقة الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور بمفوضية الأمن ببني بوعياش وها أشنو وقع

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا | بووز

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي | بووز

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب | بووز

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.