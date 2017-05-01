حصري و إنفراد: أندية عربية و أوروبية تسارع الزمن من أجل الفوز بصفقة المهاجم '' الودادي '' ويليام جيبور ﻿

شــوف سبــور : محمد بوحتة

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن اللاعب ويليام جيبور، مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أصبح محط أنظار مجموعة من الأندية العربية و الأوروبية سيما بعد أن تألقه رفقة النادي الأحمر، حيث قدم عروضا كبيرة خلال مشاركته مع الفريق الأحمر بالبطولة الإحترافية و في إقصائيات دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت ذات المصادر، أن فريق أودينيزي الإيطالي دخل في مفاوضات جادة مع وكيل أعمال اللاعب جيبور من أجل التعاقد مع الأخير خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت المصادر، أن مجموعة من الأندية المصرية و الفرنسية ترغب بالظفر بخدمات المهاجم الودادي جيبور إضافة إلى نادي أودينيزي الإيطالي.



ويعتبر اللاعب ويليام جيبور من أبرز اللاعبين المنحدرين من جنوب افريقيا الممارسين بالدوري، حيث قدم مستوى كبير رفقة فريقه الوداد خلال الموسم الكروي الجاري.

تجدر الإشارة أن اللاعب ويليام جيبورر، يتربع على عرش هدافي الدوري الإحترافي برصيد 17 هدفا.