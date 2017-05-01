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حضيو راسكم.. شوفو أشنو لقاو قبل رمضان في حي بنكيران

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 02:32 حضيو راسكم.. شوفو أشنو لقاو قبل رمضان في حي بنكيران | مجتمع
حضيو راسكم.. شوفو أشنو لقاو قبل رمضان في حي بنكيران
اهتز حي بنكيران بتجزئة عين اسردون ببني ملال، بعد تداول خبر وجود مستودع سري لتخزين و إنتاج و إعادة تعبئة الفلفل الأحمر المطحون ''التحميرة''، بعيدا عن أعين سلطات مراقبة السلامة الصحية.

شوف تيفي

اهتز حي بنكيران بتجزئة عين اسردون ببني ملال، بعد تداول خبر وجود مستودع سري لتخزين و إنتاج و إعادة تعبئة الفلفل الأحمر المطحون "التحميرة"، بعيدا عن أعين سلطات مراقبة السلامة الصحية.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن السلطة المحلية باغتت اليوم السبت مستودعا سريا، وحجزت فيه 5 طن و 350 كلغ من مادة التحميرة، و400 كلغ من مادة الخرواع، ونصف كيلو من ملونات اصطناعية، و800 لاصقة لعلامات تجارية، و400 كيس فارغة تحمل علامات تجارية لشركات توابل، و50 كيس فارغ للدقيق، و1 كلغ صباغة نوع كولورادو لون أحمر، و1كلغ و نصف صباغة نوع بروديك لون أحمر، وآلتين لخياطة الأكياس، وميزانين إلكترونيين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم توقيف شخصين و حجز سيارة، في حين تم فتح تحقيق موسع في النازلة، للوقوف على ملابسات هذا الحادث الخطير، الذي يهدد صحة المغاربة.

 

‫شوف تيفي

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حجز بني ملال تحقيق حدث

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