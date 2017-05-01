مؤثر .. قاصر غرق في بحر عين الدياب وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

ابتلعت أمواج شاطئ عين الدياب أمس الجمعة، طفلا قاصرا المسمى قيد حياته أسامة ويبلغ من العمر 16 سنة، حيث دخل البحر لم يخرج منه.

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ابتلعت أمواج شاطئ عين الدياب أمس الجمعة، طفلا قاصرا المسمى قيد حياته أسامة ويبلغ من العمر 16 سنة، حيث دخل البحر لم يخرج منه.

ويقطن الطفل في منطقة الادريسية بعمالة الفداء، حيث خيم الحزن والصدمة على عائلته ومعارفه وأصدقاءه، وتأثروا كثيرا بهذا الحادث المؤلم، الذي أودى بحياة طفل كان يريد الاستجمام فقط، فتحول الاستجمام إلى حادث مأساوي.

ويعرف شاطئ عين الدياب حالات كثيرة جدا من هذا القبيل، حيث تلتهم أمواجه الكثير من المصطافين الباحثين عن الرغبة في الاستجمام كل حل فصل الصيف.



