بعد قبولها بحدود 67.. حماس تنتخب عدو إسرائيل رئيسا لها ﻿

انتخب مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' اليوم السبت، إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل، حسب ما كشفت عنه مواقع تابعة للحركة.

شوف تيفي

انتخب مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لخالد مشعل، حسب ما كشفت عنه مواقع تابعة للحركة.

وتمت الانتخابات عبر تقنية الفيديو في كل من الدوحة وغزة في وقت متزامن، بواسطة نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس"، حيث أفرزت فوز اسماعيل هنية.

وقال مشعل أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية شورية وأخوية، بين ثلاثة من القادة، وهم نائبا مشعل إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، والعضو السابق في المكتب السياسي محمد نزال.