شوفو قلة الأدب.. مغربية تنتقد وجود سوريين على أراض الجنرالات وصحفي جزائري يعلق عليها بتعليق سافل ﻿

يبدو أن عنوان الوقاحة هي الكلمة الأنسب لإطلاقها على صحفي جزائري، كتب تعليقا مستفزا على منشور فايسبوكي لسيدة مغربية، لا يمت بصلة لأخلاق المهنة، ولا لأخلاق الجزائريين، لكن هذا الصحفي المسمى (ز.ن)،

شوف تيفي

يبدو أن عنوان الوقاحة هي الكلمة الأنسب لإطلاقها على صحفي جزائري، كتب تعليقا مستفزا على منشور فايسبوكي لسيدة مغربية، لا يمت بصلة لأخلاق المهنة، ولا لأخلاق الجزائريين، لكن هذا الصحفي المسمى (ز.ن)، أبان عن لياقته المتفردة في نعت النساء بمصطلحات زنقوية، لا ينطقها إلا شمكار أو متسكع، وبعض من هؤلاء قد يكونون أشرف وأنبل مع السيدات عكس صاحبنا الجزائري المعقد.

وانتقدت السيدة المغربية الاستفزازات الجزائرية الموجهة مباشرة للمغرب، عبر تدوينة فايسبوكية، حيث طالبت بتركه بعيدا عن المشاكل، إلا أن الصحفي الذي يا حسرة يمثل أعتد المنابر الجزائرية تلفظ بكلام نابي على منشور المنتقدة، قبل أن يرد عليه الصحفي المغربي مصطفى العسري بالقول "لا أعتقد أن هذه أخلاق صحفي محترم.. رد على المتدخلة دون قلة أدب".