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سفراء الدول الافريقية المعتمدين بالمغرب يفتتحون موسم طانطان الدولي

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 01:12 سفراء الدول الافريقية المعتمدين بالمغرب يفتتحون موسم طانطان الدولي | بوليتيك
سفراء الدول الافريقية المعتمدين بالمغرب يفتتحون موسم طانطان الدولي
نظمت الوكالة المغربية للتعاون الدولي زيارة لعدد من سفراء الدول الافريقية المعتمدين بالمغرب إلى مدينة طانطان، بمناسبة فعاليات الدورة 13 لموسم المدينة الدولي، الذي انطلق يوم السبت 6 ماي 2017، تحت شعار

شوف تيفي

نظمت الوكالة المغربية للتعاون الدولي زيارة لعدد من سفراء الدول الافريقية المعتمدين بالمغرب إلى مدينة طانطان، بمناسبة فعاليات الدورة 13 لموسم المدينة الدولي، الذي انطلق يوم السبت 6 ماي 2017، تحت شعار “موسم طانطان موروت ثقافي مغربي ببعد إفريقي".

وعرف انطلاق هذه التظاهرة الثقافية و الدبلوماسية حضور وفد هام من سفراء الدولة الافريقية المعتمدين بالمغرب، بالاضافة الى سفيري فرنسا واسبانيا بالرباط ومدير عام الوكالة المغربية التعاون الدولي السفير محمد مثقال .

وكان هذا الحدث أيضا فرصة سانحة لسفراء الدول الافريقية للاطلاع على المؤهلات السياحية و الثقافية التي تزخر بها المدينة ، و الوقوف على الجذور الثقافية المشتركة التي تجمع المغرب بافريقيا ،و الممتدة لقرون خلت ، حسب ما أكد ذلك محمد مثقال ، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، مضيفا ان الرؤية الافريقية للملك محمد السادس، تضع التنمية البشرية و المستدامة لدول القارة على رأس الاولويات، مؤكدا أن الوكالة تعمل بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي لتقوية أسس التعاون الثقافي مع افريقيا ، لذلك تعد الوكالة المغربية للتعاون الدولي شريكا أساسيا لمهرجان طانطان.
وتهدف الدورة الحالية للمهرجان الى بلورة الإرث اللامادي والثقافي للمغرب، عبر رؤية ومنهجية لتثمينه وجعله عاملا فاعلا في تحقيق الأهداف التنموية، و تأكيدا للعمق الأفريقي من خلال المشاركة الوازنة به لعدد من الفرق الفنية الافريقية .

تجدر الاشارة أن موسم طانطان ينعقد سنويا تحت الرعاية الملكية، ويتميز بتعدد أشكاله الثقافية اللامادية من موسيقى ورقص وطقوس وميثولوجيا ومعارف وممارسات ذات صلة بالطبيعة والكون ومهارات مرتبطة بالممارسات الحرفية التقليدية بالإضافة للمجالات الثقافية.

وصنف موسم طانطان ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية بهدف المحافظة عليه، حيث أضحى الموسم ينظم سنويا بشكل يجسد تقاليد الحياة الصحراوية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في عمقها الأفريقي، وتشارك في الموسم عدد من الفرق للفنون الشعبية من مختلف مناطق الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى فرق فلكلورية إِفريقية من مالي والسنغال وموريتانيا والنيجر....

‫شوف تيفي

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إفريقيا موريتانيا الموسم طانطانشوف تيفي

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