خطير.. نائب رئيس جمعية بتازة يتعرض للضرب والتعنيف من طرف موظف إداري وها علاش ﻿

كشف نائب رئيس إحدى الجمعيات بتازة المسمى عبد الله كارا، والمزاول لنشاط تجاري بالمدينة نفسها، أنه تعرض للضرب والتعنيف من طرف عنصر من مصلحة التراخيص بالمدينة المسمى (ح.ن)، حيث أتلف له سلعته وطالبه

شوف تيفي

كشف نائب رئيس إحدى الجمعيات بتازة المسمى عبد الله كارا، والمزاول لنشاط تجاري بالمدينة نفسها، أنه تعرض للضرب والتعنيف من طرف عنصر من مصلحة التراخيص بالمدينة المسمى (ح.ن)، حيث أتلف له سلعته وطالبه بإغلاق المحل باكرا، وذلك بعد شكاية لأحد المقربين من المسؤول نفسه الذي طالب بذلك.

وكشف الضحية في اتصال مع "شوف تيفي" أن المسؤول ضربه ضربا مبرحا قبل أن يغمى عليه، ويتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث حصل على شهادة طبية تثبت عجزة 15 يوما.

وأضاف الضحية أن المسؤولين لحقوا به وحاولوا جاهدين عقد صلح بين الطرفين، إلا أن الضحية سلك المساطر القانونية، وتقدم بشكاية لعامل المنطقة ووكيل الملك.

وأشار الضحية أن وقفات احتجاجية نظمها أصدقاءه الرافضين للعنف والحكرة، بجانب كلية ابن زهر، حيث كشف أن وقفات احتجاجية سلمية أخرى سيتم تنظيمها الثلاثاء المقبل، لنفس الغرض.