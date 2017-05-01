الملك محمد السادس يُعزي الرئيس الموريتاني ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى رئيـس الجمهـوريـة الإسـلاميـة المـوريتـانيـة، محمـد ولـد عبـد العـزيـز، إثر وفاة الرئيس الموريتاني السابق المرحوم أعلي ولد محمد فال.

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بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية إلى رئيـس الجمهـوريـة الإسـلاميـة المـوريتـانيـة، محمـد ولـد عبـد العـزيـز، إثر وفاة الرئيس الموريتاني السابق المرحوم أعلي ولد محمد فال.

وأكد الملك في هذه البرقية أنه تلقى، "ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السابق، المرحوم أعلي ولد محمد فال، أسدل الله عليه أردية غفرانه وأسكنه فسيح جنانه".

وتقدم صاحب الجلالة، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الموريتاني ومن خلاله إلى أفراد أسرة الفقيد المبرور، والشعب الموريتاني الشقيق، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي "بأحر تعازينا وصادق مشاعر مواساتنا في فقدان رجل دولة فذ، طبع حياة بلاده السياسية، بمساهمته، بكل غيرة وإخلاص ونكران ذات، في ترسيخ مسارها الديمقراطي والتنموي".

وأصاف الملك "فالله العلي القدير أسأل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده من خدمات جليلة، ويتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلقيه نضرة وسرورا.

و"إنا لله وإنا إليه راجعون". صدق الله العظيم"