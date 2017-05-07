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بالصور..حادثة ''التبوريدة'' تثير الرعب في الجمهور بالدار البيضاء وها أشنو وقع

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 00:01 بالصور..حادثة التبوريدة تثير الرعب في الجمهور بالدار البيضاء وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
بالصور..حادثة ''التبوريدة'' تثير الرعب في الجمهور بالدار البيضاء وها أشنو وقع
غالبا ما تعرف مهرجانات التبوريدة، حوادث تجمع بين الطرافة والخطورة، وأن بعضها قد يؤدي إلى الوفاة، إذا لم يحسن راكب السربة ضربة البارود.

شوف تيفي

غالبا ما تعرف مهرجانات التبوريدة، حوادث تجمع بين الطرافة والخطورة، وأن بعضها قد يؤدي إلى الوفاة، إذا لم يحسن راكب السربة ضربة البارود.

وحسب مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي" فقد عرف أحد المهرجانات الذي ينظم حاليا بالدار البيضاء، أمس الجمعة إصابة أحد قياد السربة، وذلك بعد سقوطه من فوق جواده، في حادثة خلفت ذعرا وسط الجمهور والسلطات المحلية، حيث أصيب الشخص المذكور على مستوى الوجه، وتم إسعافه في الحال، إذ ترابط فرق الوقاية المدنية بعين المكان، للتدخل في أي وقت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حادثة مهرجان التبوريدة إسعاف

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