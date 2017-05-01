حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني ﻿

لم تفوت القيادية في حزب الإتحاد الإشتراكي، حسناء أبوزيد الفرصة تمر دون مهاجمة إدريس لشكر المرشح الوحيد للكتابة الأولى للحزب في المؤتمر المقبل، والذي وصل الخلاف حول مقرراته التنظيمية حد المقاطعة

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لم تفوت القيادية في حزب الإتحاد الإشتراكي، حسناء أبوزيد الفرصة تمر دون مهاجمة إدريس لشكر المرشح الوحيد للكتابة الأولى للحزب في المؤتمر المقبل، والذي وصل الخلاف حول مقرراته التنظيمية حد المقاطعة والتخوين بين أعضاء المكتب السياسي للحزب.



وصرحت البرلمانية السابقة، خلال برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، قبل لحظات، أن ترشيح إدريس لشكر لمنصب الكاتب الاول لحزب الوردة غير قانوني ولايستوفي الشروط والضوابط، وخير دليل على ذلك أن سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تنعقد بعد، وهذا مخالف لقانون الحزب.



وأضافت أبو زيد، أنها "لاتظن بأن إدريس لشكر سيقبل على نفسه أن يكون "رجعيا" ليقبل الترشح لمنصب الكاتب الأول مرة ثانية"، مؤكدة إستعدادها الترشح لخلافة إدريس لشكر إن رغب كافة الإتحاديين ذلك.



وهاجمت أبو زيد إدريس لشكر وطريقة تدبيره لمشاورات تشكيل الحكومة وتدبير التحضيرات للمؤتمر المقبل للحزب، حيث كشفت أبو زيد أنها دافعت عن المشاركة في الحكومة، لكنها حذرت من الخسارة المذلة لحزب العدالة والتنمية في الإنتخابات الجزئية بمدينة الجديدة.