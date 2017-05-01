 حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎ | بووز

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر رجعي وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني | بوليتيك

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014 | دولي

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟ | بووز

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك | بوليتيك

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك

بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير | حوادث و حقوق

بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير

صادم.. العثور على جثة متحللة بكازا وها شكون لقاها | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة متحللة بكازا وها شكون لقاها

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة | بووز

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة

صادم: ممثل معروف ينتحر داخل منزله | دولي

صادم: ممثل معروف ينتحر داخل منزله

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 23:44 حسناء أبو زيد...إدريس لشكر رجعي وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني | بوليتيك
حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني
لم تفوت القيادية في حزب الإتحاد الإشتراكي، حسناء أبوزيد الفرصة تمر دون مهاجمة إدريس لشكر المرشح الوحيد للكتابة الأولى للحزب في المؤتمر المقبل، والذي وصل الخلاف حول مقرراته التنظيمية حد المقاطعة

شوف تيفي

لم تفوت القيادية في حزب الإتحاد الإشتراكي، حسناء أبوزيد الفرصة تمر دون مهاجمة إدريس لشكر المرشح الوحيد للكتابة الأولى للحزب في المؤتمر المقبل، والذي وصل الخلاف حول مقرراته التنظيمية حد المقاطعة والتخوين بين أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وصرحت البرلمانية السابقة، خلال برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، قبل لحظات، أن ترشيح إدريس لشكر لمنصب الكاتب الاول لحزب الوردة غير قانوني ولايستوفي الشروط والضوابط، وخير دليل على ذلك أن سكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تنعقد بعد، وهذا مخالف لقانون الحزب.

وأضافت أبو زيد، أنها "لاتظن بأن إدريس لشكر سيقبل على نفسه أن يكون "رجعيا" ليقبل الترشح لمنصب الكاتب الأول مرة ثانية"، مؤكدة إستعدادها الترشح لخلافة إدريس لشكر إن رغب كافة الإتحاديين ذلك.

وهاجمت أبو زيد إدريس لشكر وطريقة تدبيره لمشاورات تشكيل الحكومة وتدبير التحضيرات للمؤتمر المقبل للحزب، حيث كشفت أبو زيد أنها دافعت عن المشاركة في الحكومة، لكنها حذرت من الخسارة المذلة لحزب العدالة والتنمية في الإنتخابات الجزئية بمدينة الجديدة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أبو زيد ميدي1 البرنامج الخسارة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك | بوليتيك

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك

سابقة.. إلغاء أكثر من مليوني صوت في الإنتخابات التشريعية بالجزائر | بوليتيك

سابقة.. إلغاء أكثر من مليوني صوت في الإنتخابات التشريعية بالجزائر

بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

بن عتيق...الجزائر تلعب بورقة اللاجئين السوريين لزرع الاضطراب على الحدود المغربية | بوليتيك

بن عتيق...الجزائر تلعب بورقة اللاجئين السوريين لزرع الاضطراب على الحدود المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎ | خبر اليوم
منذ 13 دقيقة

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة | بــووز

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة

خطير و بالفيديو..شوفو ردة فعل جيران المصور الصحفي المقتول بعد وصول المجرمين إلى شقة القتيل و إعادة تمثيل جريمتهم | بــووز

خطير و بالفيديو..شوفو ردة فعل جيران المصور الصحفي المقتول بعد وصول المجرمين إلى شقة القتيل و إعادة تمثيل جريمتهم

عاجل: وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد‎ | قنوات أخرى

عاجل: وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎ | بووز
منذ 13 دقيقة

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر رجعي وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني | بوليتيك

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014 | دولي

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟ | بووز

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.