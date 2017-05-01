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عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 23:29 عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014 | دولي
عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014
كشفت مصادر حكومية نيجيرية مساء اليوم السبت، أن جماعة بوكو حرام المتشددة أفرجت عن عشرات التلميذات المختطفات لديها منذ العام 2014، وأكد مسؤول نيجيري أن عملية الإفراج جاءت من خلال مفاوضات بين الجماعة

شوف تيفي

كشفت مصادر حكومية نيجيرية مساء اليوم السبت، أن جماعة بوكو حرام المتشددة أفرجت عن عشرات التلميذات المختطفات لديها منذ العام 2014، وأكد مسؤول نيجيري أن عملية الإفراج جاءت من خلال مفاوضات بين الجماعة المتشددة والحكومة النيجيرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الإفراج عن 82 تلميذة من بين مجموعة تضم أكثر من 200 فتاة كانت الجماعة خطفتهم من بلدة شيبوك الشمالية في أبريل 2014، حيث جاء  الإفراج عن الفتيات من خلال مفاوضات مع الحكومة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ أربع سنوات، تم تحرير 500 منهم في الأشهر الأخيرة، وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها الجماعة منذ مطلع 2014.

ويؤكد الجيش النيجيري أنه يعرف مكان تواجد تلميذات شيبوك، في ضواحي غابة سامبيسا بولاية بورنو (شمال شرق)، لكنه يقول إنه شن عملية عسكرية قد تعرض حياتهن للخطر.

‫شوف تيفي

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إفراج نيجيريا بوكوحرام حقوق

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