 فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎ | بووز

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر رجعي وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني | بوليتيك

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014 | دولي

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟ | بووز

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك | بوليتيك

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك

بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير | حوادث و حقوق

بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير

صادم.. العثور على جثة متحللة بكازا وها شكون لقاها | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة متحللة بكازا وها شكون لقاها

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة | بووز

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة

صادم: ممثل معروف ينتحر داخل منزله | دولي

صادم: ممثل معروف ينتحر داخل منزله

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 23:13 فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك | بوليتيك
فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك
تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني، لدى زيارة رسمية له إلى أمريكا سنة 1963، حيث تم استقباله من طرف الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي وعقيلته.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني، لدى زيارة رسمية له إلى أمريكا سنة 1963، حيث تم استقباله من طرف الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي وعقيلته.

ومن خلال الفيديو يظهر حجم الاحتفال والاستقبال الأسطوري للملك الراحل، في المطار، وفي شوارع العاصمة الأمريكية التي رحبت به بطريقة فريدة ونادرة.

إنه المغرب، الذي ظل صديقا للولايات المتحدة الأمريكية طيلة قرون، حيث يعتبر أول دولة اعترفت بأمريكا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أمريكا كينيدي الحسن الثاني فيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر رجعي وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني | بوليتيك

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني

سابقة.. إلغاء أكثر من مليوني صوت في الإنتخابات التشريعية بالجزائر | بوليتيك

سابقة.. إلغاء أكثر من مليوني صوت في الإنتخابات التشريعية بالجزائر

بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك

بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

بن عتيق...الجزائر تلعب بورقة اللاجئين السوريين لزرع الاضطراب على الحدود المغربية | بوليتيك

بن عتيق...الجزائر تلعب بورقة اللاجئين السوريين لزرع الاضطراب على الحدود المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎ | خبر اليوم
منذ 17 دقيقة

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة | بــووز

بالفيديو.. شهادات صادمة لجيران المصور الصحفي المقتول لحظة تمثيل الجريمة بتمارة

خطير و بالفيديو..شوفو ردة فعل جيران المصور الصحفي المقتول بعد وصول المجرمين إلى شقة القتيل و إعادة تمثيل جريمتهم | بــووز

خطير و بالفيديو..شوفو ردة فعل جيران المصور الصحفي المقتول بعد وصول المجرمين إلى شقة القتيل و إعادة تمثيل جريمتهم

عاجل: وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد‎ | قنوات أخرى

عاجل: وأخيرا المحامي موريتي يخرج عن صمته ويكشف أسرار مثيرة حول قضية سعد المجرد‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎ | بووز
منذ 17 دقيقة

خبر اليوم.. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل‎

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر رجعي وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني | بوليتيك

حسناء أبو زيد...إدريس لشكر ''رجعي'' وترشيحه للكتابة الأولى غير قانوني

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014 | دولي

عاجل.. جماعة بوكو حرام تفرج على عشرات الفتيات المختطفات منذ 2014

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟ | بووز

ميكرو سبور..شنو التاريخ لي تأسس فيه فريق الوداد البيضاوي؟

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.