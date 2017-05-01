فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني يشعل الفايسبوك ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني، لدى زيارة رسمية له إلى أمريكا سنة 1963، حيث تم استقباله من طرف الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي وعقيلته.

شوف تيفي

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية فيديو نادر للملك الراحل الحسن الثاني، لدى زيارة رسمية له إلى أمريكا سنة 1963، حيث تم استقباله من طرف الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي وعقيلته.

ومن خلال الفيديو يظهر حجم الاحتفال والاستقبال الأسطوري للملك الراحل، في المطار، وفي شوارع العاصمة الأمريكية التي رحبت به بطريقة فريدة ونادرة.

إنه المغرب، الذي ظل صديقا للولايات المتحدة الأمريكية طيلة قرون، حيث يعتبر أول دولة اعترفت بأمريكا.