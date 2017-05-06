بالصور..حجز طن من الماحيا داخل مصنع للتقطير بأكادير ﻿

أوقفت عناصر من فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، مساء أمس الجمعة، مسيرمصنع سري لتقطير مسكر ماء الحياة بحي أغروض بنسركاو، بأكادير.

شوف تيفي

أوقفت عناصر من فرقة الدراجين بولاية أمن أكادير، مساء أمس الجمعة، مسيرمصنع سري لتقطير مسكر ماء الحياة بحي أغروض بنسركاو، بأكادير.



وجرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة، إثر عملية مداهمة نفذتها عناصر الدراجين لمحل يشتبه في إعداده كمصنع سري لتقطير ماء الحياة، وذلك بعد تفعيل مجموعة من الأبحاث والتحريات.



وقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل المحل المذكور من حجز 300 لتر من مسكر ماء الحياة جاهزة للترويج وأزيد من طن ( 1000لتر)من مستحضراته معبأة داخل خزان للتخمير، بالإضافة إلى عدة آليات ومعدات تستعمل في عملية إعداده.



وتم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.