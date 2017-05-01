صادم.. العثور على جثة متحللة بكازا وها شكون لقاها ﻿

عثر اليوم السبت على جثة متحللة لسيدة داخل شقتها بإحدى تجزئات السكن الاقتصادي بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.

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عثر اليوم السبت على جثة متحللة لسيدة داخل شقتها بإحدى تجزئات السكن الاقتصادي بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.

وكشف مصدر مطلع أن الجثة تم اكتشافها من طرف أحد أقارب الهالكة، الذي جاء لزيارتها قبل أن تتبادر إليه رائحة كريهة، وعند شكه في الأمر اتصل بسرعة بالأمن، الذين حضروا رفقة الوقاية المدنية التي حملت الجثة إلى مستودع الأموات بحي الرحمة من أجل إخضاعها للتشريح، لمعرفة أسباب الوفاة بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.