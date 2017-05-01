صادم: ممثل معروف ينتحر داخل منزله ﻿

في واقعة صادمة،وضع ممثل أفلام التيلجو الهندى براديب كومار Pradeep Kumar حدا لحياته حيث تم العثورعليه معلقا في مروحة سقف منزله بمدينة حيدر أباد وفقا لتقرير صحيفة ''فيرست بوست''.

شوف تيفي: وكالات

في واقعة صادمة،وضع ممثل أفلام التيلجو الهندى براديب كومار Pradeep Kumar حدا لحياته حيث تم العثورعليه معلقا في مروحة سقف منزله بمدينة حيدر أباد وفقا لتقرير صحيفة "فيرست بوست".

وأكد التقرير أن زوجة الممثل البالغ من العمر 29 عاما وجدته ميتا في وقت متأخر من الليل بغرفة المنزل، وعلى الفور هرعت به إلى المستشفى، لكنه أعلن عن وفاته لدى وصوله.

ومن ناحيتها، أكدت الشرطة في بيان لها نبأ وفاة كومار وفقا لما ذكرته صحيفة هندوستان تايمز عن أحد مفتشي قوله “على الرغم من ان الاسباب الدقيقة وراء خطوة براديب لا تزال غير معروفة، إلا ان الزوجين كانا قد تشاجرا الليلة الماضية”.