سابقة.. إلغاء أكثر من مليوني صوت في الإنتخابات التشريعية بالجزائر ﻿

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت عن إلغاء 2.1 مليون ورقة تصويت، في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي، مشيرة إلى تعديل نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية من 38.25 في المائى

شوف تيفي



أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت عن إلغاء 2.1 مليون ورقة تصويت، في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي، مشيرة إلى تعديل نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية من 38.25 في المائى إلى 37.9 في المائة رغم التصريح السابق لوزير الداخلية نور الدين بدوي.



وحسب مواقع إعلامية جزائرية، فإن إلغاء 2.1 مليون صوت، سيقلص مجموع الأصوات المحسوبة في الانتخابات، من ثمانية ملايين صوت إلى ستة ملايين، من مجموع 23 مليون ناخب مسجّلين في الهيئة الناخبة.



وسجلت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية في الخارج، أدنى مستوياتها، على الرغم من جهود السلطات الجزائرية، لحث الناخبين على التوجّه إلى مكاتب الاقتراع، حيث تنافس قرابة 12 ألف مرشح يمثّلون 53 حزبا وتحالفا حزبيا، وعشرات القوائم لمستقلين، على عضوية 462 نائباً في المجلس الشعبي الوطني.



وعبرالعديد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة بالجزائر، عن إستنكارهم للأجواء التي مرت فيها الإنتخابات التشريعية الأخيرة يوم الخميس الماضي، والتي إستحوذ حزب عبد العزيز بوتفليقة والموالون له من الأحزاب الأخرى على نتائجها.