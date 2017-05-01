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بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 21:25 بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب | بوليتيك
بعد الحزب...طرد وتوقيف قياديين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب
أياما فقط بعد عودة الهدوء بين الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد إنعقاد المؤتمر الإستثنائي للحزب، نشب صراع جديد داخل نقابة الإتحاد العام للشغالين وصل حد

شوف تيفي

أياما فقط بعد عودة الهدوء بين الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد إنعقاد المؤتمر الإستثنائي للحزب، نشب صراع جديد داخل نقابة الإتحاد العام للشغالين وصل حد تجميد وطرد قياديين بها.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" عن طرد ثلاثة مسؤولين بنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهم "سيبا عبد الالاه"، و "أمصاد عبد الصمد" وأمين مال النقابة "لعبيد محمد" الذي يشغل أمين مال النقابة، كما تم تجميد عضوية ثلاثة مستشارين برلمانيين يمثلون النقابة وهم "خديجة الزومي" و"عبد السلام اللبار" و "النعمة ميارة"، بتهمة "الإساءة للتنظيم".

وصرح "ميارة النعمة" أحد المستشارين البرلمانيين الذي جمدت عضويته داخل النقابة، في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي " أن أكثر من ثلثي أعضاء المجلس العام والمكتب التنفيذي للنقابة طالبوا بعقد مؤثمر إستثنائي، لكن الكاتب العام للنقابة رفض قبول طلبات إنعقاد مؤتمر عام إستثنائي لإنتخاب هياكل النقابة.

وأضاف النعمة، أن الكاتب العام للنقابة رفض قبول طلبات غالبية أعضاء المكتب التنفيذي لأزيد من خمس مرات، رغم تجاوز الأعضاء الثلثين المطلوبة حسب قانون النقابة، حيث تدخل بعض قادة حزب الاستقلال ، وقاموا بتغيير أقفال المقر العام للنقابة بالرباط وإحتلاله عبر إستقدام عناصر من الأمن الخاص.

وقال النعمة، أن السبب وراء الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي، كان بهدف إعادة تنظيم الهياكل وإنتخاب أطر لتوقيف العبث وتراجع الدور الريادي الذي كانت تلعبه النقابة، مؤكدا أن إجتماع الدورة الإستثنائية للمجلس العام الذي ينعقد اليوم غير قانوني وأن المؤتمر الإستثنائي للنقابة سينعقد يوم غد الأحد بمدينة الرباط.

‫شوف تيفي

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الدورة الإستثنائبة المؤثمر الرباط النقابة شوف تيفي

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