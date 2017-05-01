حاول وصول قمة جبل ايفرست لكن القدر شاء غير ذلك..نهاية مأساوية لمسن توفي بأعلى القمة ﻿

قال أحد مسؤولي تسلق جبل إيفرست إن مسنا من نيبال (85 عاما) كان يسعى لانتزاع لقب أكبر المتسلقين عمرا ،لقي حتفه اليوم السبت في معسكر لتنظيم محاولات التسلق ليكون ثاني قتيل خلال أسبوع.

شوف تيفي: وكالات

قال أحد مسؤولي تسلق جبل إيفرست إن مسنا من نيبال (85 عاما) كان يسعى لانتزاع لقب أكبر المتسلقين عمرا ،لقي حتفه اليوم السبت في معسكر لتنظيم محاولات التسلق ليكون ثاني قتيل خلال أسبوع.

وكان مين بهادور شيرتشان يسعى لبلوغ قمة جبل إيفرست على ارتفاع 8850 مترا ليتجاوز الرقم القياسي الذي حصل عليه المتسلق الياباني يوشيروا ميورا (80 عاما) عام 2013.

وقال رئيس اتحاد تسلق الجبال في نيبال آنج تشيرينج شيربا "توفي شيرتشان بأزمة قلبية على ما يبدو".

وأكد دينيش بهاتاري المسؤول في إدارة السياحة في نيبال نبأ الوفاة لكنه لم يتمكن من ذكر تفاصيل لصعوبة التواصل مع المعسكر.

ولقي متسلق الجبال السويسري المشهور أولي ستيك حتفه بعد أن سقط أثناء محاولته الوصول إلى قمة جبل إيفرست الأسبوع الماضي.