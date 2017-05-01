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عاجل: الفيلبين تهتز على وقع إنفجارين و هذه حصيلة القتلى

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 20:38 عاجل: الفيلبين تهتز على وقع إنفجارين و هذه حصيلة القتلى | دولي
عاجل: الفيلبين تهتز على وقع إنفجارين و هذه حصيلة القتلى
أعلنت الشرطة الفيلبينية عن مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل بجروح، اليوم السبت في العاصمة الفيلبينية مانيلا، إثر وقوع انفجارين بعد أسبوع فقط على وقوع تفجير في المكان ذاته.

شوف تيفي:

أعلنت الشرطة الفيلبينية عن مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل بجروح، اليوم السبت في العاصمة الفيلبينية مانيلا، إثر وقوع انفجارين بعد أسبوع فقط على وقوع تفجير في المكان ذاته.

وأفاد قائد الشرطة، اوسكار ألبايالدي، أن الانفجار الأول وقع قرب مسجد في كيابو، إحدى مناطق مانيلا القديمة حيث توجد أحياء عشوائية كبيرة، مضيفا أن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة.

وبعد أكثر من ساعتين، وقع انفجار ثان في المكان نفسه لم يتسبب بأضرار مادية في المحلات التجارية والأبنية المحيطة. ووقع الانفجاران في شارع ضيق مكتظ بأكشاك تبيع الملابس والأدوات المنزلية.

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شوف تيفي المغرب وفاة شخصين انفجارين

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