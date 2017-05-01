بن عتيق...الجزائر تلعب بورقة اللاجئين السوريين لزرع الاضطراب على الحدود المغربية ﻿

صرح عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، أن اللاجئين السوريين متواجدين على التراب الجزائري، وبالتالي فأي تدخل هو بيد السلطات

شوف تيفي



صرح عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، أن اللاجئين السوريين متواجدين على التراب الجزائري، وبالتالي فأي تدخل هو بيد السلطات الجزائرية وليس المغرب.



وأضاف بن عتيق في توضيح "لشوف تيفي" أن هؤلاء المهاجرين السوريين، قطعوا كيلومترات طويلة ليصلوا إلى الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، ليبقى السؤال المطروح هو لماذا لم تتدخل السلطات الجزائرية، للإهتمام بهم والوقوف على حاجياتهم قبل الوصول للحدود مع المغرب؟



وأفاد الوزير بن عتيق عن توفر معطيات و أدلة قاطعة بأن مجيئ اللاجئين السوريين كان "بشكل منظم"، حيث كان على السلطات الجزائرية التدخل قبل وصولهم للحدود المغلقة، فماذا يعني الدفع بلاجئين نحو حدود مغلقة منذ سنة 1994.



هذا، واتهم المغرب الجارة الشرقية الجزائر بترحيل حوالي 55 سوريا بينهم نساء وأطفال “في وضع بالغ الهشاشة”، باتجاه حدود المملكة بغرض “زرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية الجزائرية”، و”التسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب” وفق بلاغ سابق.