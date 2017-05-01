عاجل: نايضة بمصر وهذا عدد القتلى ﻿

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ، اليوم السبت، عن مقتل عنصرين مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة الغربية.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ، اليوم السبت، عن مقتل عنصرين مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة الغربية.

وذكر بيان للوزارة ،أن العنصرين المسلحين من " الحراك المسلح " لجماعة الإخوان المسلمين، وكانا مبحوثا عنهما في "قضية الجناح المسلح لتنظيم الإخوان"، مشيرا إلى أنهما كانا مختبئين في أرض زراعية وقاما حال اقتراب قوات الأمن من مكان اختبائهما بإطلاق أعيرة نارية بكثافة، مما دفع قوات الأمن إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر عن مقتلهما، حيث عثر معهما على بندقيتين آليتين وكمية من الذخيرة.

وأشار البلاغ إلى أن المسلحين القتيلين كانا من المسؤولين عن تصنيع ونقل العبوات الناسفة لحركتين مسلحتين تابعتين لجماعة (الإخوان المسلمين) ،هما (حسم) و(لواء الثورة)، حيث أكدت المعلومات اضطلاع أحدهما بتصنيع عبوة مستخدمة في واقعة استهداف لأفراد الشرطة بمحافظ الغربية أثناء خروجهم من مركز تدريب قوات الأمن في إبريل الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخرين، واضطلاع الثاني بنقل وإيواء العناصر التي قام بتنفيذ العملية، بالإضافة إلى تلقيهما تداريب على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى المزارع.