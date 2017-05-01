 مثـــير: صدمة للمغاربة عن مسلسل سامحيني ﻿
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مثـــير: صدمة للمغاربة عن مسلسل سامحيني

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 20:25 مثـــير: صدمة للمغاربة عن مسلسل سامحيني | مجتمع
مثـــير: صدمة للمغاربة عن مسلسل سامحيني
كشف موقع '' IMDBB '' العالمي، في تقييمه الأخير حول المسلسلات، أن المسلسل الشهير في المغرب سامحيني حصل على نقطة 2,5/ في المائة و بالتالي فقد تم تصنيفه

شوف تيفي:

كشف موقع " IMDBB " العالمي، في تقييمه الأخير حول المسلسلات، أن المسلسل الشهير في المغرب سامحيني حصل على نقطة 2,5/ في المائة و بالتالي فقد تم تصنيفه ضمن الأعمال التلفزية التي تساهم في نشر الغباء و التي تعتبر مهزلة و تفاهة و يباع بأثمنة بخيسة جدا.

و حسب ذات الموقع، فقد تم توقيف عرض المسلسل في كل الدول باستثناء المغرب و هو ما يعتبر مهزلة تستهزئ بالمغاربة خصوصا و أن الموقع المذكور صنفه في خانة المسلسلات التي لا تستحق أن تقدم للمشاهد.

وللإشارة، فإن مسلسل سامحيني يضم ستة مواسم بأكثر من ألف حلقة، ويعرض منذ سنة 2011 في كل من تركيا ،بلغاريا ، الجزائر و لبنان و الكويت،قبل التوقيف..و السؤال المطروح هنا..من يتعمد استبلاد الشعب المغربي ؟

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب توقيف استبلاد الشعب المغربي

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