زلزال في اسبانيا.. الملك خوان كارلوس مستعد للتنازل عن مليلية المحتلة وهذه هي التفاصيل ﻿

يبدو أن الملك الإسباني خوان كارلوس قد أعاد الجدل مرة أخرى، فيما يخص المدينة المحتلة مليلية، بعد أن كشفت وثيقة أمريكية أنه اعترف بإمكانية التنازل عنها لصالح المغرب، وكذا وضع سبتة تحت حكم دولي،

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يبدو أن الملك الإسباني خوان كارلوس قد أعاد الجدل مرة أخرى، فيما يخص المدينة المحتلة مليلية، بعد أن كشفت وثيقة أمريكية أنه اعترف بإمكانية التنازل عنها لصالح المغرب، وكذا وضع سبتة تحت حكم دولي، يشابه الوضع الذي شهدته مدينة طنجة من سنة 1923 إلى حدود حصول المملكة المغربية على استقلالها سنة 1956.

وكشفت الوثيقة السرية ذاتها والتي أوردها المؤرخ الإسباني شارل باوول في المؤلف الجماعي "ملك الديمقراطية"، أنه خلال اجتماع بقصر لازارزويلا، في 30 أبريل 1979 بين الملك الإسباني والسيناتور الأمريكي إيدموند موسكي، المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والسفير الأمريكي بإسبانيا تيرينس تودمان، قال ملك إسبانيا إن "القضية الكبرى بين المغرب وإسبانيا هي قضية "الثغور"، وأن مليلية يمكن أن تعطى للمغرب لفترة مؤقتة لأن عدد الإسبان فيها لا يتجاوز 10 آلاف.

وأقر الملك لمحاوريه حسب الوثيقة، بأن تفويت مليلية إلى المغرب سيثير استياء الجيش الإسباني، وسيحتج على هذا القرار، لكن احتجاجه لن يستمر أكثر من شهرين، وبعدها يمكن السيطرة على الوضع.

وكان العاهل الإسباني حينها قد أبدى تخوفه في غياب الحل، خلال السنة المذكورة، حيث تخوف من إمكانية تنظيم "مسيرة خضراء" قد تنتج مشاكل خطيرة بين البلدين، والتي لم يكن قد مضى على تنظيمها نحو الأقاليم الجنوبية أكثر من ثلاث سنوات ونصف.