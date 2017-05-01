عاجل: وفاة طفل بعد سقوطه في بالوعة للمياه بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:ك ع
علمت "شوف تيفي" أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات، سقط اليوم السبت في بالوعة للمياه بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء و أصيب بجروح وُصفت بالخطيرة.
و مباشرة بعد وصول سيارة الإسعاف تم نقل الطفل إلى مستشفى سيدي عثمان و في طريقه إلى العلاج توفي على الفور نتيجة لخطورة الإصابات.
و قد تم نقل جثمان الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء في حين أصيبت والدته بالصدمة.
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