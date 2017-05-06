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بالصور.. بعد اضرابهم لمدة 48 ساعة مستخدمو ''لوطروت'' بالمغرب يدخلون في إعتصام عام لمدة أسبوع و يهددون بالتصعيد

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 19:06 بالصور.. بعد اضرابهم لمدة 48 ساعة مستخدمو لوطروت بالمغرب يدخلون في إعتصام عام لمدة أسبوع و يهددون بالتصعيد | حوادث و حقوق
بالصور.. بعد اضرابهم لمدة 48 ساعة مستخدمو ''لوطروت'' بالمغرب يدخلون في إعتصام عام لمدة أسبوع و يهددون بالتصعيد
دخل مستخدمو الطرق السيارة التداء من اليوم السبت في اعتصام لمدة أسبوع في احتجاجا على ما أسماه المعتصمون إستمرار تماطل الادارة في تفعيل مدونة الشغل و القوانين الإجتماعية الجاري بها العمل , و ذلك بعد

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

دخل مستخدمو الطرق السيارة التداء من اليوم السبت في اعتصام لمدة أسبوع في احتجاجا على ما أسماه المعتصمون إستمرار تماطل الادارة في تفعيل مدونة الشغل و القوانين الإجتماعية الجاري بها العمل , و ذلك بعد خوضهم لسلسة من الوقفات الإحتجاجية و الإضرابات الوطنية و مراسلة الجهات الوصية على القطاع .

و أشار بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الإستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية المذكورة , المنضويتان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , أن حوالي 2000 مستخدم و إطار بهذه الشركة دخلوا في اعتصام في حوالي 95 مركزا عبر المغرب, من خلال حمل الشارة و المبيت أمام المراكز المذكورة كشكل من أشكال الاحتجاج من أجل لفت الإنتباه لملفهم المطلبي.

و ذكر البلاغ أن تملص الإدارة من الإتفاقية الجماعية و التراجع عن المكاسب و الحقوق و الاقتطاع من الأجور بدون سند قانوني بالإضافة الى التضييق على الحريات النقابية و تكريس الهشاشة بمرافق الطرق السيار بالمغرب , و يضيف البلاغ أيضا من أجل التسريع في تنزيل هيكلة جديدة على مقاس شركة فرنسية تمهيدا للإنقضاض على القطاع.

و أضاف البلاغ أنه بالإضافة الى الإعتصام الذي شرع المستخدمون في مباشرته فانهم ماضون في الوقفات الإحتجاجية و كافة أشكال النضال التي قالوا أنها ستستمر بمرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الإجتماعي للشركة , و أشار المعتصمون خلال ذات البلاغ أنهم سيخوضون أضرابا و طنيا جديدا في حال عدم الإستجابة لمطالبهم الدستورية .

‫شوف تيفي

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