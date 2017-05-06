بالصور.. بعد اضرابهم لمدة 48 ساعة مستخدمو ''لوطروت'' بالمغرب يدخلون في إعتصام عام لمدة أسبوع و يهددون بالتصعيد ﻿

دخل مستخدمو الطرق السيارة التداء من اليوم السبت في اعتصام لمدة أسبوع في احتجاجا على ما أسماه المعتصمون إستمرار تماطل الادارة في تفعيل مدونة الشغل و القوانين الإجتماعية الجاري بها العمل , و ذلك بعد

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



دخل مستخدمو الطرق السيارة التداء من اليوم السبت في اعتصام لمدة أسبوع في احتجاجا على ما أسماه المعتصمون إستمرار تماطل الادارة في تفعيل مدونة الشغل و القوانين الإجتماعية الجاري بها العمل , و ذلك بعد خوضهم لسلسة من الوقفات الإحتجاجية و الإضرابات الوطنية و مراسلة الجهات الوصية على القطاع .



و أشار بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الإستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية المذكورة , المنضويتان تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , أن حوالي 2000 مستخدم و إطار بهذه الشركة دخلوا في اعتصام في حوالي 95 مركزا عبر المغرب, من خلال حمل الشارة و المبيت أمام المراكز المذكورة كشكل من أشكال الاحتجاج من أجل لفت الإنتباه لملفهم المطلبي.



و ذكر البلاغ أن تملص الإدارة من الإتفاقية الجماعية و التراجع عن المكاسب و الحقوق و الاقتطاع من الأجور بدون سند قانوني بالإضافة الى التضييق على الحريات النقابية و تكريس الهشاشة بمرافق الطرق السيار بالمغرب , و يضيف البلاغ أيضا من أجل التسريع في تنزيل هيكلة جديدة على مقاس شركة فرنسية تمهيدا للإنقضاض على القطاع.



و أضاف البلاغ أنه بالإضافة الى الإعتصام الذي شرع المستخدمون في مباشرته فانهم ماضون في الوقفات الإحتجاجية و كافة أشكال النضال التي قالوا أنها ستستمر بمرافق الطرق السيارة بما فيها المقر الإجتماعي للشركة , و أشار المعتصمون خلال ذات البلاغ أنهم سيخوضون أضرابا و طنيا جديدا في حال عدم الإستجابة لمطالبهم الدستورية .