 توقيف شخصين يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي ﻿
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توقيف شخصين يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 19:31 توقيف شخصين يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي | سبور
توقيف شخصين يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي
تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 37 سنة، يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها

" شوف سبور" وكالات

تمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و 37 سنة، يشتبه في ترويجهما إكسسوارات وأدوات تستعمل في الشغب الرياضي، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة مظاهر الشغب المرتبط بالمنافسات الرياضية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، اللذين يستغلان أحد الأكشاك المخصصة لبيع المواد الغذائية بالمركب الرياضي محمد الخامس، متلبسين بمحاولة إدخال بالونات وإكسسوارات ممنوعة، كانت معدة للاستعمال من قبل محسوبين على فصيل جمهور أحد الأندية الوطنية خلال مباراة مبرمجة يوم غد الأحد.

وأشار البلاغ إلى أنه سبق لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق أن أوقفت بتاريخ 28 أبريل المنصرم أربعة أشخاص ينتمون إلى نفس الفصيل، تم ضبطهم متلبسين بحيازة 1242 قرص طبي مخدر من نوع إكستازي، بالإضافة إلى شهب صناعية وأقنعة تحمل شعار نفس النادي، قبل أن تكشف التحريات استعمالهم لأحد قنوات الصرف الصحي بمركب محمد الخامس في تخزين هذه المواد بشكل قبلي، وذلك بغاية تفادي المراقبة الأمنية، واستعمالها خلال المقابلات الكروية.

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