ســــكوب:بعد فضيحة الجنس مقابل النقط و اعتقال الأستاذ المتورط..فضيحة أخرى تنفجر بنفس الكلية وهذه التفاصيل الصادمة ﻿

بعد فضيحة '' الجنس مقابل النقط ''التي تفجرت مؤخرا بكلية عبد المالك السعدي بتطوان، علمت ''شوف تيفي'' أن فضيحة أخرى في طريقها إلى الخروج للعلن بنفس الكلية.

شوف تيفي

بعد فضيحة " الجنس مقابل النقط "التي تفجرت مؤخرا بكلية عبد المالك السعدي بتطوان، علمت "شوف تيفي" أن فضيحة أخرى في طريقها إلى الخروج للعلن بنفس الكلية.

وحسب بعض الطالبات ممن التقياهن بنفس الكلية صباح اليوم السبت، كشفن أن كلية عبد المالك السعدي تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب.

و فضحن بعض الطالبات لشوف تيفي، بعض التصرفات اللامهنية لعدد من المدرسين ، وصرحن أن بعض الأساتذة الجامعيين يتاجرون من خلال تسريب الامتحانات الحاسمة نظير مقابل مادي.

سنوافيكم بتفاصيل التصريحات الصادمة قبل قليل...