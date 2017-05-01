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عاجل و انفراد..أرملة مرداس كانت كاتخون راجلها مع هذا الشخص قبل متعرف على مشتري من خلال الشوافة+حقائق صادمة

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 19:12 عاجل و انفراد..أرملة مرداس كانت كاتخون راجلها مع هذا الشخص قبل متعرف على مشتري من خلال الشوافة+حقائق صادمة | حوادث و حقوق
عاجل و انفراد..أرملة مرداس كانت كاتخون راجلها مع هذا الشخص قبل متعرف على مشتري من خلال الشوافة+حقائق صادمة
''لي يخون مرة يخون عشرة'' مثال شعبي مغربي ينطبق على أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث أكدت مصادر قريبة من عائلة المشتري لشوف تيفي، أن وفاء سبق وغدرت زوجها وخانته مع رجل آخر قبل أن تتعرف على

شوف تيفي:

"لي يخون مرة يخون عشرة" مثال شعبي مغربي ينطبق على أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، حيث أكدت مصادر قريبة من عائلة المشتري لشوف تيفي، أن وفاء سبق وغدرت زوجها وخانته مع رجل آخر قبل أن تتعرف على هشام مشتري أواخر سنة 2016.

و كشفت مصادرنا، أن الزوجة الخائنة شك زوجها البرلماني المقتول أنها كانت على علاقة مع رحل آخر لم يكن يتوفر على عمل و كانت تنفق عليه يوميا من مال زوجها .

و أضافت ذات المصادر، المطلعة على تفاصيل حياة الزوجة الغادرة، أنها بعد اقتراب افتضاح أمرها هربت عشيقها السابق إلى الديار الأوروبية .

وأكدت ذات المصادر، أن تعرف وفاء على العشيق الثاني "مشتري" جاء عن طريق الشوافة بعدما كانت وفاء تستغل مشاكلها مع زوجها الراحل، و تطلب المساعدة من هشام مشتري المتزوج و الأب لثلاثة أطفال حيث توجت هذه العلاقة بجريمة قتل بشعة هزت الرأي العام .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب راجلها تخون زوجها حقائق صادمة

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