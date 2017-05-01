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مثير .. أمن البيضاء يعتقل واحد من أشهر مروجي القرقوبي بحي مولاي رشيد

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 19:04 مثير .. أمن البيضاء يعتقل واحد من أشهر مروجي القرقوبي بحي مولاي رشيد | حوادث و حقوق
مثير .. أمن البيضاء يعتقل واحد من أشهر مروجي القرقوبي بحي مولاي رشيد
ألقت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدارالبيضاء قبل قليل من يومه السبت القبض على مروج للأقراص المهلوسة و بحوزته 60 حبة من الأقراص المذكورة المعدة للبيع .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

ألقت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدارالبيضاء قبل قليل من يومه السبت القبض على مروج للأقراص المهلوسة و بحوزته 60 حبة من الأقراص المذكورة المعدة للبيع .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن المشتبه به تم توقيفه على مستوى شارع "خليفة بن اسماعيل" بحي المسيرة , بعد أن تم نصب كمين محكم له , و بعد تنقيط المشتبه به إتضح أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالعنف و إستعمال السلاح الأبيض .

و ذكرت المصادر ذاتها أن الموقوف تم اقتياده إلى مصلحة المداومة التابعة للمنطقة الأمنية "مولاي رشيد" من أجل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في إنتظار عرضه على الشرطة القضائية , أمام أنظار وكيل المحكمة الزجرية عين السبع من أجل النظر في المنسوب إليه.

‫شوف تيفي

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مولاي رشيد المنطقة الأمنية الأقراص المهلوسة خليفة بن اسماعيل

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