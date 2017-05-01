مثير .. أمن البيضاء يعتقل واحد من أشهر مروجي القرقوبي بحي مولاي رشيد ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
ألقت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالدارالبيضاء قبل قليل من يومه السبت القبض على مروج للأقراص المهلوسة و بحوزته 60 حبة من الأقراص المذكورة المعدة للبيع .
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن المشتبه به تم توقيفه على مستوى شارع "خليفة بن اسماعيل" بحي المسيرة , بعد أن تم نصب كمين محكم له , و بعد تنقيط المشتبه به إتضح أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالعنف و إستعمال السلاح الأبيض .
و ذكرت المصادر ذاتها أن الموقوف تم اقتياده إلى مصلحة المداومة التابعة للمنطقة الأمنية "مولاي رشيد" من أجل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في إنتظار عرضه على الشرطة القضائية , أمام أنظار وكيل المحكمة الزجرية عين السبع من أجل النظر في المنسوب إليه.
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