وفاة ممثلة عربية شهيرة إثر سكتة قلبية مفاجئة ﻿

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الممثلة السورية نجاح حفيظ تُوفيت صباح يومه السبت إثر نوبة قلبية ألمت بها عن عمر ناهز 76 سنة، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأزيد من نصف قرن.

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ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الممثلة السورية نجاح حفيظ تُوفيت صباح يومه السبت إثر نوبة قلبية ألمت بها عن عمر ناهز 76 سنة، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأزيد من نصف قرن.

وبهذا الشأن، من المنتظر أن يُشيًع جثمان الراحلة يوم غد الأحد من المستشفى ويُصلى عليها في مسجد الإيمان في حي المزرعة.

وأفادت ذات المصادر، أن نقابة الفنانين السوريين نعت الممثلة الراحلة التي اشتهرت بأدوار الأم في عدد كبير من الأعمال الدرامية أمثال رحلة عذاب واللص الظريف و زواج بالإكراه والمخدوعون و النصابين الخمسة وأمطار صيفية.

هذا وقد ولدت الممثلة سنة 1941 حيث بدأت مشوارها السينمائي في ستينيات القرن الماضي وقد احترفت عالم الفن من باب السينما حيث شاركت في معظم أفلام الثنائي دريد لحام ونهاد قلعي.