 سابقة في كرة القدم المغربية : تذاكر ذكية في الجولة ٢٧ من البطولة الإحترافية ﻿
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سابقة في كرة القدم المغربية : تذاكر ذكية في الجولة ٢٧ من البطولة الإحترافية

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 18:34 سابقة في كرة القدم المغربية : تذاكر ذكية في الجولة ٢٧ من البطولة الإحترافية | سبور
سابقة في كرة القدم المغربية : تذاكر ذكية في الجولة ٢٧ من البطولة الإحترافية
قررت شركة ''سونارجيس'' المكلفة بتدبير شؤون الملعب الكبير لمدينة مراكش، تخصيص تذاكر تخضع لبرنامج معلومات خلال المباراة التي ستجرى بين فريقي الكوكب المراكشي ونادي الفتح الرباطي برسم الجولة ٢٧ من

" شوف سبور"

قررت شركة "سونارجيس" المكلفة بتدبير شؤون الملعب الكبير لمدينة مراكش، تخصيص تذاكر تخضع لبرنامج معلومات خلال المباراة التي ستجرى بين فريقي الكوكب المراكشي ونادي الفتح الرباطي برسم الجولة ٢٧ من منافسات البطولة الإحترافية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن التذاكر الرقمية تتميز بورقها " الحراري" يصعب تزويره كما يحمل رقما خاصا لكل تذكرة الشيء الذي يتلاءم مع القوانين المتعارف عليها دوليا" فيفا".

ويسعى مجلس إدارة "سونارجيس" الى تعميم التجربة مستقبلا في باقي الملاعب الخاضعة لوصاية الشركة، كما تأمل الشركة ذاتها الى الحد من الخروقات التي تطال مباريات كرة القدم.

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