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الكاميرون تطالب مواجهة المنتخب المغربي في هذا التاريخ

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 18:33 الكاميرون تطالب مواجهة المنتخب المغربي في هذا التاريخ | سبور
الكاميرون تطالب مواجهة المنتخب المغربي في هذا التاريخ
عبر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، في مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،عن رغبته في مواجهة المنتخب المغربي في 10 يونيو المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم .

" شوف سبور"

عبر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، في مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،عن رغبته في مواجهة المنتخب المغربي في 10 يونيو المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم .

وذكرت مصادر محلية أن الكاميرون طالبت مواجهة أسود الأطلس، على ملعب بافوسام في 10 يونيو قبل أن تشرع في الاستعداد لنهائيات كأس العام المقررة في روسيا 2018 .

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الكاميرون، بطل أمم أفريقيا الأخيرة بالغابون ، وسيلعب ضمن المجموعة الثانية بكأس القارات، إلى جانب كل من تشيلي، أستراليا، ألمانيا.

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