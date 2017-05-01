الكاميرون تطالب مواجهة المنتخب المغربي في هذا التاريخ ﻿

" شوف سبور"
عبر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، في مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،عن رغبته في مواجهة المنتخب المغربي في 10 يونيو المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم .
وذكرت مصادر محلية أن الكاميرون طالبت مواجهة أسود الأطلس، على ملعب بافوسام في 10 يونيو قبل أن تشرع في الاستعداد لنهائيات كأس العام المقررة في روسيا 2018 .
تجدر الإشارة إلى أن منتخب الكاميرون، بطل أمم أفريقيا الأخيرة بالغابون ، وسيلعب ضمن المجموعة الثانية بكأس القارات، إلى جانب كل من تشيلي، أستراليا، ألمانيا.
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