الكاميرون تطالب مواجهة المنتخب المغربي في هذا التاريخ ﻿

عبر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، في مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،عن رغبته في مواجهة المنتخب المغربي في 10 يونيو المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم .

" شوف سبور"

عبر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، في مراسلة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،عن رغبته في مواجهة المنتخب المغربي في 10 يونيو المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم .

وذكرت مصادر محلية أن الكاميرون طالبت مواجهة أسود الأطلس، على ملعب بافوسام في 10 يونيو قبل أن تشرع في الاستعداد لنهائيات كأس العام المقررة في روسيا 2018 .

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الكاميرون، بطل أمم أفريقيا الأخيرة بالغابون ، وسيلعب ضمن المجموعة الثانية بكأس القارات، إلى جانب كل من تشيلي، أستراليا، ألمانيا.