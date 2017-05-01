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برافو .. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا ''حارك '' بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 18:25 برافو .. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا حارك بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
برافو .. أمن البيضاء يوقف مواطن جزائريا ''حارك '' بالمغرب يدير شبكة إجرامية كبيرة و هذه هي التفاصيل
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن جزائري من مواليد 1967، مقيم بطريقة غير شرعية في المغرب،

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن جزائري من مواليد 1967، مقيم بطريقة غير شرعية في المغرب، يشتبه في تورطه في تسيير شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية، والتزوير واستعماله.

وذكرت مصادر أمنية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية، بتوفير بطائق هوية وجوازات سفر أجنبية تحمل هويات مزورة لفائدة المرشحين للهجرة السرية، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

كما أفاد نفس المصدر أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في منزلين يكتريهما المشتبه فيه، مكنت من حجز أعداد مهمة من بطائق التعريف وجوازات السفر الفارغة خصوصا الفرنسية بالإضافة إلى طوابع إدارية وأخرى خاصة بشرطة الحدود ومعدات معلوماتية تستعمل في التزوير، وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.

التحريات أظهرت أيضا قيام المشتبه فيه بتزوير بطاقة تعريف وطنية تخص الزوج السابق لشريكته المغربية، التي تقضي بدورها عقوبة حبسية من أجل النصب والاحتيال، وذلك قصد استعمالها في كراء المنزل الذي يحتضن أنشطته الإجرامية.

وقد تم وضع المشتبه فيه الجزائري تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت لا زالت التحريات جارية لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وتوقيف المتورطين في نشاطها.

‫شوف تيفي

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بطاقة تعريف شوف تيفي كراء المنزل مواطن جزائري الهجرة السرية

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