مغنية معروفة تُنقل إلى المستشفى بعد تعرضها لجلطة مفاجئة ﻿

كشف الموقع الرسمي للمغنية الأمريكية لوريتا لين أمس الجمعة أنها تعرضت لجلطة مفاجئة بمنزلها الكائن بهوريكين ميلز بولاية تنيسي استدعى نقلها إلى المستشفى.

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كشف الموقع الرسمي للمغنية الأمريكية لوريتا لين أمس الجمعة أنها تعرضت لجلطة مفاجئة بمنزلها الكائن بهوريكين ميلز بولاية تنيسي استدعى نقلها إلى المستشفى.

وكانت المغنية المعروفة البالغة من العمر 85 سنة نُقلت إلى مستشفى ناشفيل حيث تخضع لرعاية طبية وتستجيب للعلاج ومن المتوقع أن تتعافي بشكل كامل، كما أنه وبسبب هذه الوعكة الصحية التي ألمت بها، فمن المحتمل أن تؤجل جميع العروض التي كانت من المقرر أن تقدمها لجمهورها...

هذا واشتُهر اسم المغنية لوريتا لين في مجال غناء موسيقى الريف بأغاني مثل « أنا فتاة هونكي تونك » و« ابنة عامل المناجم » وغيرها من الأغاني.