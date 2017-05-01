فاخر يبعد نجم الرجاء من مباراة بركان وها علاش ﻿

فضل امحمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إبعاد اللاعب يوسف القديوي عن مباراة الجولة ٢٧ من منافسات البطولة الإحترافية أمام فريق نهضة بركان بتوصيات من الطاقم الطبي للنسور.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

فضل امحمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم إبعاد اللاعب يوسف القديوي عن مباراة الجولة ٢٧ من منافسات البطولة الإحترافية أمام فريق نهضة بركان بتوصيات من الطاقم الطبي للنسور.

وأفادت مصادر رجاوية، أن الطاقم التقني متخوف من عودة إصابة اللاعب القديوي خلال مشاركته في ملعب بركان الذي يتميز بالعشب الإصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء رفع من منحة اللاعبين إلى ١٠ آلاف درهما من اجل تحقيق الفوز والمنافسة على الرتبة الثانية للمشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية.