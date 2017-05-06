بعد توقف الواتساب.. ميزة جديدة تنضاف إلى التطبيق ﻿

بعد توقف خدمة الواتساب وسط الأسبوع الجاري، كشف موقع دايلي ميل البريطاني أن شركة التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم قررت إضافة ميزة جديدة تتمثل في تثبيت المحادثات المهمة في أعلى القائمة، من أجل توفير

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بعد توقف خدمة الواتساب وسط الأسبوع الجاري، كشف موقع دايلي ميل البريطاني أن شركة التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم قررت إضافة ميزة جديدة تتمثل في تثبيت المحادثات المهمة في أعلى القائمة، من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة.

وذكرت المصادر، أن تطبيق الواتساب أضاف هذه الميزة الجديدة التي من الممكن أن تثبت حتى ثلاث محادثات في وقت واحد، في بعض النسخ التجريبية على أن تُعمم في القادم من الأيام.

جدير بالذكر، أن عدد من مستعملي موقع المحادثات "واتساب" بالمغرب تفاجؤا بتوقف خدمة المحادثات الشخصية لأسباب غير معروفة, حيث لم يتمكن عدد من مستعملي هذا التطبيق من تبادل المحادثات و الرسائل و المكالمات المجانية بينهم منذ أزيد من ساعة من الآن.