وأخيرا..الكشف عن تاريخ عودة المغرب إلى توقيت غرينتش قبل شهر رمضان المبارك ﻿

ينتظر أن تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن يوم الأحد 21 ماي من الشهر الجاري كموعد لتأخير 60 دقيقة للعودة إلى التوقيت العادي الموافق لتوقيت غرينيتش.

شوف تيفي

ينتظر أن تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن يوم الأحد 21 ماي من الشهر الجاري كموعد لتأخير 60 دقيقة للعودة إلى التوقيت العادي الموافق لتوقيت غرينيتش.



وحسب مصادر مطلعة، يرتقب أن تعلن الوزارة المختصة، عن خبر العودة للتوقيث العادي عبر بلاغ رسمي موجه للعموم وللموظفين في القطاعات العام، قبل حلول شهر رمضان المبارك.



وهكدا، فإنه سيتم تأخير ساعة واحدة من التوقيت الحالي، للعودة إلى التوقيت العادي للمملكة الموافق لتوقيت غرينيتش.