بعد وثائقي الجنس..''دوزيم'' تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..''هاذشي ماشي معقول'' ﻿

تداول رواد العالم الأزرق،اليوم السبت، صورة لمقدمة الأخبار الرئيسية سناء رحيمي وهي تقدم عناوين النشرة الرئيسية تضم خطأ فادحا كتب عليه كعنوان ''باريس تدخل مرحلة الصمة الاتنخابي..''

شوف تيفي:

تداول رواد العالم الأزرق،اليوم السبت، صورة لمقدمة الأخبار الرئيسية سناء رحيمي وهي تقدم عناوين النشرة الرئيسية تضم خطأ فادحا كتب عليه كعنوان "باريس تدخل مرحلة الصمة الاتنخابي.."

الصورة اعتبرها الفايسبوكيين المغاربة فضيحة كبرى سقطت فيها القناة الثانية سهوا بعد كتابة العنوان بشكل خاطئ يفتقد لروح المهنية الواجب نهجها من طرف قناة عمومية يتابع أخبارها أغلبية المغاربة.

فيما شكك آخرون في الصورة وقالوا إنها مجرد "فوطوشوب" و من المستحيل أن تقدم قناة "دوزيم" بطاقمها الكبير و مستواها المعلومة للمغاربة بهذه الطريقة الخاطئة و الساخرة معلقين بالقول :"هاذشي ماشي معقول"..

و كانت القناة الثانية قد عاشت شهر أبريل الماضي على وقع ضجة اعتبرها المغاربة من المتابعين فضيحة أخلاقية مباشرة بعد عرض وثائقي الحب و الجنس.