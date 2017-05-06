 بعد وثائقي الجنس..''دوزيم'' تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..''هاذشي ماشي معقول'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد توقف الواتساب.. ميزة جديدة تنضاف إلى التطبيق | نت 2.0

بعد توقف الواتساب.. ميزة جديدة تنضاف إلى التطبيق

وأخيرا..الكشف عن تاريخ عودة المغرب إلى توقيت غرينتش قبل شهر رمضان المبارك | مجتمع

وأخيرا..الكشف عن تاريخ عودة المغرب إلى توقيت غرينتش قبل شهر رمضان المبارك

بعد وثائقي الجنس..دوزيم تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..هاذشي ماشي معقول | إعلام وتواصل

بعد وثائقي الجنس..''دوزيم'' تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..''هاذشي ماشي معقول''

الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من البوليساريو | بوليتيك

الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من

خطـــــير..شوفو أشنو لقاو فـشقة أستاذ الجنس مقابل النقط فمارتيل قبل اعتقاله | حوادث و حقوق

خطـــــير..شوفو أشنو لقاو فـشقة أستاذ الجنس مقابل النقط فمارتيل قبل اعتقاله

يا ربي السلامة.. جريمة بشعة هزت طنجة قبل قليل .. اليكم التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة بشعة هزت طنجة قبل قليل .. اليكم التفاصيل الصادمة

حافلات جديدة بمواصفات عصرية تحافظ على البيئة تدخل مدينة الرباط مطلع سنة 2018 | اقتصاد

حافلات جديدة بمواصفات عصرية تحافظ على البيئة تدخل مدينة الرباط مطلع سنة 2018

أمن فاس يضع يده على مبحوث عنه في قضية ابتزاز جنسي في حق قاصر | حوادث و حقوق

أمن فاس يضع يده على مبحوث عنه في قضية ابتزاز جنسي في حق قاصر

مبغاش يخلصو..مضاربة بين سائق طاكسي و راكب فكازا بالليل | بووز

مبغاش يخلصو..مضاربة بين سائق طاكسي و راكب فكازا بالليل

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بعد وثائقي الجنس..''دوزيم'' تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..''هاذشي ماشي معقول''

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 17:05 بعد وثائقي الجنس..دوزيم تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..هاذشي ماشي معقول | إعلام وتواصل
بعد وثائقي الجنس..''دوزيم'' تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..''هاذشي ماشي معقول''
تداول رواد العالم الأزرق،اليوم السبت، صورة لمقدمة الأخبار الرئيسية سناء رحيمي وهي تقدم عناوين النشرة الرئيسية تضم خطأ فادحا كتب عليه كعنوان ''باريس تدخل مرحلة الصمة الاتنخابي..''

شوف تيفي:

تداول رواد العالم الأزرق،اليوم السبت، صورة لمقدمة الأخبار الرئيسية سناء رحيمي وهي تقدم عناوين النشرة الرئيسية تضم خطأ فادحا كتب عليه كعنوان "باريس تدخل مرحلة الصمة الاتنخابي.."

الصورة اعتبرها الفايسبوكيين المغاربة فضيحة كبرى سقطت فيها القناة الثانية سهوا بعد كتابة العنوان بشكل خاطئ يفتقد لروح المهنية الواجب نهجها من طرف قناة عمومية يتابع أخبارها أغلبية المغاربة.

فيما شكك آخرون في الصورة وقالوا إنها مجرد "فوطوشوب" و من المستحيل أن تقدم قناة "دوزيم" بطاقمها الكبير و مستواها المعلومة للمغاربة بهذه الطريقة الخاطئة و الساخرة معلقين بالقول :"هاذشي ماشي معقول"..

و كانت القناة الثانية قد عاشت شهر أبريل الماضي على وقع ضجة اعتبرها المغاربة من المتابعين فضيحة أخلاقية مباشرة بعد عرض وثائقي الحب و الجنس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القناة الثانية دوزيم فضيحة خطأ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب | إعلام وتواصل

بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب

هذه هي البرامج الأكثر متابعة من طرف المغاربة على القنوات المغربية | إعلام وتواصل

هذه هي البرامج الأكثر متابعة من طرف المغاربة على القنوات المغربية

ميدي آن تيفي تنفي طردها للصحافية سمية الدغوغي بسبب الصحراء الغربية | إعلام وتواصل

''ميدي آن تيفي'' تنفي طردها للصحافية سمية الدغوغي بسبب '' الصحراء الغربية''

مجلة لالة فاطمة | إعلام وتواصل

مجلة لالة فاطمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم..اللحظات الأخيرة من حياة الشاب الذي انتحر بسلا | بــووز
منذ 16 دقيقة

صادم..اللحظات الأخيرة من حياة الشاب الذي انتحر بسلا

صادم..اللحظات الأخيرة من حياة الشاب الذي انتحر بسلا | بــووز

صادم..اللحظات الأخيرة من حياة الشاب الذي انتحر بسلا

بسبب العناد.. بنت لفشوش سايقة سكرانة دخلات فدار فكازا واشنو دار ليها البوليس(فيديو) | بــووز

بسبب العناد.. بنت لفشوش سايقة سكرانة دخلات فدار فكازا واشنو دار ليها البوليس(فيديو)

بالفيديو.. شوفو شوهة المرشحين ديال لالة العروسة | قنوات أخرى

بالفيديو.. شوفو شوهة المرشحين ديال لالة العروسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد توقف الواتساب.. ميزة جديدة تنضاف إلى التطبيق | نت 2.0
منذ 7 دقائق

بعد توقف الواتساب.. ميزة جديدة تنضاف إلى التطبيق

وأخيرا..الكشف عن تاريخ عودة المغرب إلى توقيت غرينتش قبل شهر رمضان المبارك | مجتمع

وأخيرا..الكشف عن تاريخ عودة المغرب إلى توقيت غرينتش قبل شهر رمضان المبارك

بعد وثائقي الجنس..دوزيم تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..هاذشي ماشي معقول | إعلام وتواصل

بعد وثائقي الجنس..''دوزيم'' تسقط في فضيحة أخرى و فايسبوكيون يُعلقون..''هاذشي ماشي معقول''

الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من البوليساريو | بوليتيك

الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.