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الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من ''البوليساريو''

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 17:02 الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من البوليساريو | بوليتيك
الحرب الإقتصادية إنطلقت.. أسرار حجز 50 ألف طن من الفوسفاط المغربي بجنوب إفريقيا بشكوى من ''البوليساريو''
في خطوة مفاجئة وغير مفهومة، تواصل جنوب إفريقيا إحتجاز باخرة تجارية محملة بالفوسفاط المغربي، متوجهة نحو نيوزيلاندا، حيث حددت محكمة ''بورت إلزابيث'' بجنوب إفريقيا، يوم الخميس المقبل 18 ماي، كموعد

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة وغير مفهومة، تواصل جنوب إفريقيا إحتجاز باخرة تجارية محملة بالفوسفاط المغربي، متوجهة نحو نيوزيلاندا، حيث حددت محكمة "بورت إلزابيث" بجنوب إفريقيا، يوم الخميس المقبل 18 ماي، كموعد للنظر في مدى قانونية شحنة الفوسفاط المغربي في تحد صارخ للمنتظم الدولي.

وأورد موقع "نيوز24" الجنوب إفريقي "إن محكمة بورت إليزابيث ستنظر في القضية خلال 18 ماي القادم"، وذلك بعد أن حجزت سلطات بورت إليزابيت على السفينة المغربية التي يبلغ وزن شحنتها من الفوسفاط 50 ألف طن، بعدما انطلقت من ميناء العيون صوب نيوزيلاندا، وتوقفت بميناء بورت إليزابيث من أجل التزود بالوقود لاستئناف رحلتها التي تدوم حوالي 30 يوما.

وإعترفت ذات الجريدة، أن مسؤولا بالبوليساريو هو الذي قام بإخبار السلطات ووضع شكاية لدى محكمة "بورت إليزابيت" ضد الباخرة التجارية، ويتخذ قاض جنوب إفريقي قرار الحجز الاحترازي على السفينة التي يبلغ طولها 690 مترا، لا زالت راسية في ميناء بورت إليزابيت إلى اليوم.

من جهة ثانية، أكد أول أمس الخميس بالرباط، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الثروات الطبيعية في الصحراء تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، عبر منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية .

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