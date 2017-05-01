خطـــــير..شوفو أشنو لقاو فـشقة أستاذ الجنس مقابل النقط فمارتيل قبل اعتقاله ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الشرطة القضائية بتطوان، والتي اعتقلت أستاذ النقط مقابل الجنس بمنزل والديه بطنجة يوم أمس الجمعة، حجزت داخل الشقة التي كان يكتريها الأستاذ بمارتيل مجموعة من أوراق الامتحان

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن عناصر الشرطة القضائية بتطوان، والتي اعتقلت أستاذ النقط مقابل الجنس بمنزل والديه بطنجة يوم أمس الجمعة، حجزت داخل الشقة التي كان يكتريها الأستاذ بمارتيل مجموعة من أوراق الامتحان وتضاربت الأقوال حول حقيقة الأوراق المحتجزة هل كانت منقطة بدون تصحيح أم كانت غير مصححة أصلا .

و حسب مصادرنا المطلعة، من المحتمل إنجاز بحث قضائي لملاءمة الأوراق التي تم حجزها و مطابقتها مع النقط التي حصلت عليها الطالبات خصوصا المشتكيات الثلاثة ضحايا هذه الممارسات الإجرامية.

و قالت مصادرنا، إنه تم الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات ، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.