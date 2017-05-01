يا ربي السلامة.. جريمة بشعة هزت طنجة قبل قليل .. اليكم التفاصيل الصادمة ﻿

أقدم رجل سبعيني على قتل ابنه طعنا بالسلاح الأبيض في مشهد تقشعر له الأبدان, زوال اليوم السبت داخل منزلهما على مستوى حي ''ظهر القنفود'' بمدينة طنجة .

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أقدم رجل سبعيني على قتل ابنه طعنا بالسلاح الأبيض في مشهد تقشعر له الأبدان, زوال اليوم السبت داخل منزلهما على مستوى حي "ظهر القنفود" بمدينة طنجة .



و إستناذا لمصادر محلية فقد عمد الأب المدعو "ط.ص" , المتقاعد , والبالغ من العمر 72 سنة على طعن ابنه الذي دخل لفض اشتباك و شجار نشب بين والده و والدته ,حيث سدد الأب طعنة مفاجئة للشاب على مستوى قلبه عجلت بوفاته .



و أضافت المصادر ذاتها أن الضحية البالغ قيد حياته 37 سنة غادر الحياة مثأترا بجراحه و هو في طريقه الى مستشفى محمد الخامس حيث تم اعتقال الأب و اقتياده الى مصلحة الشرطة من أجل تعميق البحث معه .