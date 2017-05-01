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أمن فاس يضع يده على مبحوث عنه في قضية ابتزاز جنسي في حق قاصر

بتاريــخ : 6 ماي 2017 / 16:20 أمن فاس يضع يده على مبحوث عنه في قضية ابتزاز جنسي في حق قاصر | حوادث و حقوق
أمن فاس يضع يده على مبحوث عنه في قضية ابتزاز جنسي في حق قاصر
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس، شخصا يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي في حق فتاة

شوف تيفي :

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس، شخصا يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي في حق فتاة قاصر.

و ذكرت مصادر ّشوف تيفي" أنه كان قد سبق للمشتبه فيه أن قام بتهديد الضحية بنشر صور مخلة بالحياء تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ، قبل أن يتسلم منها مبالغ مالية متفاوتة و لعدة فترات مقابل عدم نشر الصور الخليعة ، حيث قامت هذه الأخيرة بالاستيلاء على هذه المبالغ في غفلة من والديها.

و أضافت ذات المصادر أنه وفور توصل مصالح الأمن بشكاية في الموضوع، تم إجراء سلسلة من الأبحاث التقنية والميدانية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وبالتالي توقيفه وتقديمه أمام العدالة.

‫شوف تيفي

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العدالة شوف تيفي الصعيد الوطني الابتزاز الجنسي الشرطة القضائية

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