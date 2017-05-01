محكمة تطون تصدر حكمها في حق قاتل إمام مسجد بالمدينة في واحدة من أقوى الأحكام التي شهدها المغرب و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، منتصف الأسبوع الجاري ، حكم بالمؤبد النهائي ، في حق قاتل إمام مسجد واثنين من المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر بمدينة تطوان ، مؤيدة بذلك الحكم الذي قضت به الغرفة

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أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، منتصف الأسبوع الجاري ، حكم بالمؤبد النهائي ، في حق قاتل إمام مسجد واثنين من المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر بمدينة تطوان ، مؤيدة بذلك الحكم الذي قضت به الغرفة الابتدائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان في نونبر الماضي، والقاضي بالحكم بالإعدام على مرتكب هذه الجريمة الشنيعة التي أثارات استياء الشارع المغربي في غشت الماضي عندما هاجم الجاني مصلين كانوا يؤدون صلاة الفجر داخل مسجد بالمدينة العتيقة.

و ذكرت مصادر موثوقة أن حكم المؤبد جاء بعد متابعة الجاني في الثلاثينات من عمره، بارتكابه جريمة القتل العمد راح ضحيتها إمام مسجد واثنين من المصلين شهر غشت الماضي , بعد أن عمد إلى اقتحام مسجد "الاندلس" حاملا سلاحا أبيضا حيث قتل إمام المسجد، البالغ من العمر 80 عاما، بعد أن سدد له طعنات غائرة، توفي على إثرها و هو في طريقه إلى المستشفى , كما أصاب مصلين آخرين ليتم بعدها اعتقاله ويتبين أنه يعاني اضرابات نفسية ادخل على إثرها مرتين الى مستشفى الأمراض العقلية.

وبعد التحريات عنه، تبين أن مرتكب الجريمة، كان يقيم بالديار الاسبانية وتم طرده حيث عرف بإدمانه على تعاطى المخدرات الصلبة, و التي إتضح أنه إرتكب مجزرته تحت تأثيرها .