عاجل: بعد 3 أسابيع على الفضيحة...انطلاق محاكمة ولد لفشوش الذي تنتظره سنوات طويلة من السجن ﻿

في تطورات جديدة حول قضية ولد لفشوش، علمت'' شوف تيفي'' أن أولى جلسات هذه القضية ستنطلق يوم الأربعاء10 ماي الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط.

شوف تيفي:

في تطورات جديدة حول قضية ولد لفشوش، علمت" شوف تيفي" أن أولى جلسات هذه القضية ستنطلق يوم الأربعاء10 ماي الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط.



و قالت مصادرنا، إنه سيتم تقديم المتورطين الخمسة ، بعد الانتهاء من إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



و يتابع ولد لفشوش و 4 أشخاص، بتهمة التزوير، و تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث..وهي اتهامات تحيل مباشرة على القانون الجنائي مما سيعقد من وضعية المعتقلين الذين تنتظرهم سنوات طويلة من السجن .