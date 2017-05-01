خطير.. العثور على جثة مهاجرة مغربية مقيمة بإيطاليا بإحدى الشقق بسيدي مومن ﻿

تم العثور قبل قليل من يومه السبت على جثة سيدة في سن 48 سنة جثة هامدة داخل شقتها بتجزئة الضحى 2 المقابلة لكاريان ''طوما'' بالدارالبيضاء .

شوف تيفي : ف.ع



تم العثور قبل قليل من يومه السبت على جثة سيدة في سن 48 سنة جثة هامدة داخل شقتها بتجزئة الضحى 2 المقابلة لكاريان "طوما" بالدارالبيضاء .



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن السيدة الأربعينية و هي مهاجرة مغربية مقيمة بإيطاليا كانت اليوم على موعد مع سفر العودة الى بلاد المهجر لكن المنون أجبرها على البقاء بالمغرب.



و أضافت المصادر ذاتها أن عائلة السيدة التي تسكن لوحدها داخل شقتها , فشلوا منذ ليلة أمس في التواصل مع الضحية ليقوموا بزيارتها صباح اليوم , حيث عمدوا على كسر باب الشقة بعدما ظل الهاتف يرن دون مجيب.



العائلة تفاجأت بالسيدة و هي ملقاة على الأرض دون أي تعنيف أو جروح حيث رجح عدد من الشهود أن تكون الوفاة طبيعية نظرا لإصابة السيدة بعدد من الأمراض المزمنة كداء السكري.

و فور علمها بالحادث انتقلت الى عين المكان العناصر الأمنية التابعة لدائرة سيدي مومن حيث تكلفت سيارة الإسعاف بنقل جثة الهالكة الى مركز التشريح "الرحمة " للتحقق من سبب الوفاة.