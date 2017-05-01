مثير.. نصير متخوف من مستقبله مع الفريق الأحمر وهذا ما قام به الناصيري ﻿

كشفت مصادر قريبة من عبد اللطيف نصير لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، متشبت بقرار عدم تسوية مستحقات منحة التوقيع، إضافة إلى عدم تفعيل تجديد عقده مع النادي

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من عبد اللطيف نصير لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، متشبت بقرار عدم تسوية مستحقات منحة التوقيع، إضافة إلى عدم تفعيل تجديد عقده مع النادي لمدة ٥ سنوات الشيء الذي جعل اللاعب متخوف من مستقبله الكروي مع النادي.

وأفادت المصادر نفسها، أن نصير اجتمع مع الناصيري من أجل إنهاء مسلسل تجديد عقده مع الفريق مؤكدا حبه للوداد الرياضي واستعداده لتقديم تضحيات حول تنازله لجزء من مستحقاته ما عدى تمثيل الفريق في المباريات الرسمية خلال الموسم المقبل.

وارتباطا بالموضوع أكدت مصادرنا أن المدافع الأيمن نصير يحتفظ بنسخة تجديد عقده مع الوداد ورفض مقترح وكيل أعماله برفع دعوة على المكتب المسير بعدما تسبب في تضييع فرصة الإحتراف خارج الدوري المغربي بعد توصله بعروض مغرية في فترة نهاية ارتباطه بالقلعة الحمراء.